وفاة شخص بسبب انهيار بلكونة منزل وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد حى وسط الإسكندرية، سقوط بلكونة بالعقار33 شارع الإسماعيلية من ابن الخطاب محرم بك، وأسفرت عن وفاة شخص واحد، يدعى العربي سعد شعبان عامل، 44 عام نتيجة سقوط بلكونة الدور الأخير الذي كان يقوم بأعمال ترميم بها دون ترخيص.

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن العقار عبارة عن دور أرضي و4 أدوار علوية والعقار مشغول بالسكان، والدور عبارة عن شقة واحدة

وقد تم وضع شريط لاصق من قبل الحماية المدنية حرصا علي سلامة المارة، وجاري عرض العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها المناسب.