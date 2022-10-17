اليوم السابع
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وفاة شخص بسبب انهيار بلكونة منزل وسط الإسكندرية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:52 ص
وفاة شخص بسبب انهيار بلكونة منزل وسط الإسكندرية انهيار بلكونة
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد حى وسط الإسكندرية، سقوط بلكونة بالعقار33 شارع الإسماعيلية من ابن الخطاب محرم بك، وأسفرت عن وفاة شخص واحد، يدعى العربي سعد شعبان  عامل، 44 عام نتيجة سقوط بلكونة الدور الأخير الذي كان يقوم بأعمال ترميم بها دون ترخيص.
 
وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن العقار عبارة عن دور أرضي و4 أدوار علوية والعقار مشغول بالسكان، والدور عبارة عن شقة واحدة
وقد تم وضع شريط لاصق من قبل الحماية المدنية حرصا علي سلامة المارة، وجاري عرض العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها المناسب.
 
 
 

الاسكندرية

انهيار عقار

محرم بك

حى وسط



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