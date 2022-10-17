وضع اللمسات الجمالية بمدينة أبو سمبل استعدادا لتعامد الشمس

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، بمواصلة أعمال وضع اللمسات الجمالية استعدادا لاستقبال مهرجان تعامد الشمس فى 21 ، 22 أكتوبر الجارى من خلال أعمال النظافة والتطوير والتجميل ، والتشجير ودهان البلدروات ومراجعة أعمدة الإنارة ، بجانب قص وتهذيب الأشجار والنخيل، فضلاً عن تنفيذ أعمال جرد الأتربة ورفعها من على جانبى الطريق.

في نفس السياق وفى إطار حرص المحافظة على الاستثمار الجيد لمهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل السياحية فى أكتوبر الجارى من أجل التسويق والترويج السياحى لعروس المشاتى.

كان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإستعدادات اللازمة من كافة الجهات المعنية لفعاليات هذا الحدث العالمى وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء وحيد سليم نائب مدير الأمن ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والأمنية ، وقد شدد اللواء أشرف عطية على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات المشاركة فى هذا الحدث السياحى الكبير من أجل تلافى أى ملاحظات ، مع إستثمار الدروس المستفادة فى الفعاليات السابقة لخروجه بالشكل المشرف والحضارى أمام الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين ، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة ، موجهاً إلى إتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة بداية من إستقبال ضيوف المهرجان فى مطار أبو سمبل الدولى بتوزيع الهدايا التذكارية والورود وسط العروض الفنية الفلكلورية ، مع تركيب البانرات والشاشات داخل الميادين والشوارع الرئيسية ، علاوة على رفع كفاءة الطريق الرئيسى من المطار إلى معبدى أبو سمبل بطول 5 كم من تشجير وتطوير وتجميل ودهانات وإنارة .

وكلف أشرف عطية الجهات المختصة بضرورة رفع درجة الإستعداد بتكثيف التواجد المرورى على طريق أسوان / أبو سمبل بطول 280 كم ، مع زيادة عدد سيارات الإسعاف ، بجانب جاهزية مستشفى أبو سمبل الدولى بالكوادر البشرية والمستلزمات الطبية لمواجهة أى طوارئ ، لافتاً إلى ضرورة إحكام السيطرة على آلية الدخول والخروج من وإلى معبدى أبو سمبل لتسهيل حركة توافد الأفواج السياحية ، وخاصة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى ، وهو الذى سيتزامن معه قيام المحافظة بتركيب شاشة بلازما كبيرة لتخفيف الضغط على الممشى المؤدى إلى قدس الأقداس لإتاحة الفرصة لجموع الزوار بالإستمتاع بمشاهدة هذه المعجزة الفلكية ، وكشف محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق لقيام 6 فرق للفنون الشعبية من الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ومديرية الشباب والرياضة بتقديم عروضها داخل قصر ثقافة أبو سمبل السياحى لأهالى المدينة ، وهو الذى سيتزامن معه مشاهدة عرض الصوت والضوء للأفواج السياحية ليلة تعامد الشمس ، فضلاً عن تنظيم حفلة موسيقية للموسيقار إيهاب عز الدين تتضمن عزف عدد من المقطوعات الموسيقية الشرقية .