وزير المالية الروسى: نستعد لزيادة الصادرات الغذائية فى عام 2023

كتب أحمد عرفة

أكد وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، أن صفقة الحبوب ساهمت في انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، فيما تستعد روسيا لزيادة صادراتها الغذائية في عام 2023، متابعا: نحن مستعدون لزيادة الصادرات في العام 2023، لذلك تجب العودة إلى مبدأ التجارة الحرة وإلغاء القيود والمحظورات ذات الصلة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير المالية الروسي، أن روسيا مورد دولي مسؤول للمنتجات الغذائية، موضحا أن صفقة الحبوب في يوليو الماضي أدت إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وتابع وزير المالية الروسي،: لذلك، نعتقد أنه من الضرورى مواصلة التفاوض، وهذا يعطي نتائج، موضحا أن القيود الحالية على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا تؤدى إلى تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وأشار وزير المالية الروسي، إلى أن هناك أحاديث عن عدم وجود قيود على المنتجات الزراعية الروسية والأسمدة المحلية، لكن الأمر ليس كذلك.