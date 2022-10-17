وزير الطيران يلتقى السفير العراقى لبحث التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى

كتب محمود عبد الغني

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم، بمقر الوزارة، السفير أحمد نايف الدليميّ سفير جمهورية العراق في القاهرة، حيث بحثا آليات التعاون المشترك بين مصر والعراق فى مجال الطيران المدنى.

تناول اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الهامة، من بينها سبل تعزيز تدفق الحركة الجوية، وشحن البضائع، والتعاون في مجالات التدريب والصيانة وتبادل الخبرات وتدعيم العلاقات بين شركة مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية.

وأشار الفريق محمد عباس فى بداية اللقاء إلى العلاقات المصرية العراقية الوطيدة مؤكداً أن وزارة الطيران المدني لاتدخر جهدا فى تقديم كافة خدماتها وإمكانياتها لقطاع الطيران المدني العراقى في مختلف أنشطة الطيران المدني بما يسهم في إقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما فى مجال النقل الجوى.

ومن جانبه أشاد السفير العراقى بقوة العلاقات بين البلدين معرباً عن تقديره للتنسيق والدعم الدائم الذى يقدمه قطاع الطيران المدنى المصري فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

وأشار إلى أن منظومة النقل الجوي فى مصر تشهد تطورا واضحا وأن قطاع الطيران العراقى يعزز قدراته من خلال الاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية المؤهلة مؤكداً رغبة الجانب العراقى فى توسيع التعاون بين البلدين فى كافة مجالات الطيران المدنى.