وزير التموين: مصر من أوائل الدول فى اتخاذ إجراءت للتخفيف عن المواطن

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر من أولى الدول التي ‏اتخذت عدد كبير من الإجراءات للتخفيف عن المواطن منذ أزمة ‏كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من خلال توفير السلع ‏للمواطنين.

ولفت إلى أن مصر بتوجيهات من الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من السلع بعد ‏توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك يتعدى الستة أشهر وهو ما ‏ساهم في تخطي الأزمات التي مرت.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في الندوة الحوارية وذلك بروتاري مصر برعاية وحضور الدكتور عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية 2451 - مصر، حيث استضافت كل من لجنة الصورة العامة للروتاري برئاسة ماجدة الألفي، ولجنة العلاقات الحكومية برئاسة خالد الريس وبحضور محافظ سابق للروتاري اسامة الأحمر ومحافظ قادم للروتاري أيمن نزيه.

وأضاف الوزير ‏ أن الدولة ‏وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخلت لتخفيف ‏العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع أسعار ‏وسائل النقل وتتبنى زيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجاً على بطاقة ‏الدعم بفئات مختلفة وهي 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد و 200 ‏جنيه للبطاقة التي تحمل أسرتين و 300 جنيه للبطاقة التي تحمل ما ‏يزيد عن الثلاث اسر من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقررة على ‏بطاقة الدعم، وأشار الى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 ‏مليارات جنيه كانت تضيع سنويًا بسبب الفاقد من الاقماح الذي كان ‏يحدث بسبب تخزين القمح في شون ترابية ، كما أن ‏الوزارة أنشأت ما يقرب من 300 مركز خدمة مطور بالإضافة الى ‏مراكز موحدة لكل خدمات التموين وتطوير السجل التجاري أيضا ‏لخدمة التجارة الداخلية وإنشاء مناطق لوجيستية في بعض ‏المحافظات، ووقعت عقود إنشاء مستودعات تخزينية كبيرة وكذلك ‏إنشاء أسواق تجزئة ونصف تجزئة.



وأكد المصيلحي، أن الأمن الغذائي هو ‏أولوية للرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إنشاء مجمعات ‏غذائية كبيرة كما يحدث في أنشاء مجمع لإنتاج الزيوت وتطوير ‏شركتي قها وأدفينا، وتطوير مخازن الجملة وميكنتها وكذلك ‏المجمعات الاستهلاكية والتوسع في إنشاء شبكة منظمة لتوزيع السلع ‏من خلال فتح ما يقارب ثمانية آلاف منفذ من منافذ جمعيتي بالإضافة ‏الى تبني سياسة الزراعة التعاقدية كما يحدث في البنجر بعد تطوير ‏مصانع بنجر السكر وكما يحدث في الزراعات التعاقدية للمحاصيل ‏الزيتية. ‏