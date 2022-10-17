وزارة دفاع بيلاروسيا: الغرب يعمل على إنشاء مجموعات هجومية لاستخدامها ضد موسكو

كتب أحمد عرفة

أعربت وزارة الدفاع البيلاروسية، عن قلقها إزاء تزايد القدرات العسكرية في بولندا، لافتة إلى تصريحات وزارة الدفاع البولندية استعدادها لبدء الحرب، وفقا لروسيا اليوم.

كما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الغرب يعمل في دول البلطيق على إنشاء مجموعات هجومية بغرض استخدامها ضد روسيا وبيلاروسيا.

وفى وقت سابق أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن التعبئة الجزئية في العاصمة قد اكتملت وأنه تم إنجازها بشكل كامل.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال العمدة إن نقاط التجميع للتعبئة سيتم إغلاقها بداية من اليوم، كما أن أوامر الاستدعاءات التي تم إرسالها للالتحاق بمراكز التعبئة في موسكو فقدت مفعولها.

وأضاف سوبيانين أن التعبئة كانت اختبارا كبيرا للعديد من العائلات في موسكو، ولكن تم إنجاز المهام بفضل مسؤولية ووطنية سكان المدينة.

وبدأت التعبئة في روسيا بأمر رئاسي يوم 21 سبتمبر الماضي.