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وزارة الصحة تطلق اليوم 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:38 ص
وزارة الصحة تطلق اليوم 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة القوافل الطبية
كتب ـ وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات "القاهرة - البحيرة ـ الدقهلية ـ الشرقية ـ المنيا ـ الإسماعيلية ـ البحر الأحمر
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 
 

 


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