هل من المحتمل أن تصابى بسرطان الثدي إذا كان منتشرًا في عائلتك؟.. اعرفى المخاطر

كتبت إيناس البنا

إذا كان أي من أقاربك المقربين قد أصيب بسرطان الثدي، قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الفتاك.

في شهر التوعية بسرط ان الثدى، يعتقد الأطباء أنه من الحكمة فقط معرفة تاريخ عائلتك الذي يساعد في اتخاذ خطوات للوقاية من المرض في وقت مبكر عندما يمكن علاجه بشكل صحيح.

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أنه في عام 2020 ، تم تشخيص 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي و 685000 حالة وفاة على مستوى العالم. كان هناك 7.8 مليون امرأة على قيد الحياة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية، مما يجعله أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم.

أشياء يجب الكشف عنها في حالة وجود تاريخ للإصابة بسرطان الثدي



وفقا لموقع " healthline" إذا كنت مصابًا بسرطان الثدي أو سرطان المبيض، فتأكد من إخبار أفراد الأسرة، وخاصة بناتك، بالتشخيص.

سرطان الثدي وخاصة في سن أصغر

وجود السرطان في كلا الثديين

وجود سرطان الثدي لدى قريب ذكر

المبيض أو قناة فالوب أو سرطان البريتوني الأولي

سرطان البنكرياس

سرطان البروستاتا المنتشر أو عالي الدرجة

الاختبارات الجينية

وفقا للتقارير الطبية، إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالسرطان من خلال تاريخ عائلتك، سيوصي الطبيب أو يحيلك لإجراء الاختبارات الجينية والاستشارة.

يتم إجراء الاختبارات الجينية من خلال اختبارات الدم، والمعروفة باسم اختبار اللوحة، فهو يبحث عن الطفرات في عدة جينات مختلفة في نفس الوقت.

إذا عرف الشخص ما إذا كان لديه طفرة جينية، فقد تكون هناك خطوات يمكنه اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

تساهم العديد من العوامل في الإصابة بالسرطان، ومنها:

عوامل نمط الحياة:



تشمل مشاكل الوزن بعد انقطاع الطمث مثل السمنة وزيادة الوزن، هناك أيضًا خطر أعلى من عودة السرطان بعد العلاج، أيضًا ، يرتبط مقدار النشاط البدني المنخفض بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وزيادة خطر الإصابة بالسرطان مرة أخرى بعد العلاج.

العوامل الغذائية:



على الرغم من أن الأطباء لا يعتمدون كثيرًا على أنماط الأكل والنظام الغذائي المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي، فمن المستحسن دائمًا تناول الأطعمة المغذية والغنية بالتغذية مثل الفواكه والخضروات لتقليل خطر الإصابة بمرض مميت.