هبة شاهين مشيدة بحملة مكافحة المخدرات: المتحدة تبذل جهودا ضخمة وتتبنى حملات شديدة التميز

كتب ــ محمود راغب

أشادت الدكتورة هبة شاهين أستاذ الإعلام بكلية الإعلام ب جامعة عين شمس ، بإطلاق المتحدة للخدمات الاعلامية لحملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وأكدت أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن الشركة المتحدة تبذل جهودا ضخمة فى الفترة الأخيرة من خلال ما تقدمه وآخرها حملة التوعية بخطورة تعاطى المخدرات ، كلها جهود وحملات شديدة التميز تسعى لتأصيل القيم ومحاربة السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا .

وتابعت أن اختيار قضية المخدرات ومكافحة الإدمان أمر فى غاية الأهمية ، لافتة إلى أن الإدمان والمخدرات سبب لكثير من العنف وظهور سلوكيات غريبة على مجتمعنا .

وأضافت قائلة: انبهرت بحملات القيم التى أطلقتها المتحدة وموضوعاتها غاية الأهمية للعودة للقيم الأصيلة ومخاطبة الشباب بالنماذج الناجحة.

وأشارت إلى ضرورة أن تدعم الحملة الخاصة بالتوعية من خطورة تعاطى المخدرات بإنتاج درامى راقى يعزز رسالتها ويحقق وصولها لأكبر شريحة ممكنة .

وتطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته، وترتكز الحملة عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث إن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب .

والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية وستقوم المتحدة للخدمات الاعلامية بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة .