ندوة إرشادية لتوعية المزارعين والنهوض بمحصول القمح فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت اليوم ندوة عن المعاملات الحقلية المختلفة للنهوض بمحصول القمح بمقر الادارة الزراعية بالقنطرة غرب وبحضور المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والدكتور السيد الشريف بمركز البحوث الزراعية والدكتورة منال عبد الصمد رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالاسماغيلية والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة والمهندس احمد سليمان البعلي مدير عام الإرشاد الزراعى والمهندس عادل عبد الرحمن مدير عام الادارة الزراعية والساده مديرى الجمعيات الزراعية بالمركز ومزارعي القمح.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من تنفيذ الندوة هو توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها ،وكذلك كيفية الإعتدال فى الرى وطرق وضع السماد الأزوتى قبل الرى مباشرة، ومناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، مشيراً إلي ان القمح يعتبر أهم محاصيل الحبوب الغذائية الإستراتيجية التى يعتمد الشعب المصرى فى غذائه.

أشاد المزارعين بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات ،لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

و أكد علي ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة ،لإستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.

وتناولت الندوة التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح أصناف " - مصر 3 - سخا 95 جيزة 171 " وسدس 14 مثل طرق الري ومقاومة الحشائش والآفات والأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض به , وتم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور.