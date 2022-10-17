مياه المنوفية تنظم ندوات توعوية فى المدارس عن ترشيد استهلاك المياه

المنوفية - محمد فتحى

بدأت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بتنفيذ ندوات توعية بمختلف المدارس بناء على توجيهات الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بضرورة نشر الوعى المائي وتعزيز مفهوم الترشيد لدى طلاب المدارس، وذلك في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وأكد رئيس الشركة على ضرورة تكثيف مثل هذا الندوات خاصة داخل المدارس من منطلق ترسيخ مفهوم الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب لزيادة رفع الوعي المائي في ظل توجهات الدولة المصرية بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة مياه.

وأشار إلى أنه تنفيذ ندوة للطلاب تناولت عددا من المحاور الأساسية منها حصة مصر من نهر النيل وطرق ترشيد المياه والضرورة الملحة لذلك وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي مع كيفية تحميل تطبيق 125 من الهاتف المحمول وطريقه استخدامه، وتوضيح أضرار السلوكيات السلبية في التعامل مع مياه الشرب، وإهدارها وأهمية الحفاظ عليها، وكذلك الخدمات التى توفرها الشركة عبر مراكز خدمة العملاء الثابتة والمتنقلة والإلكترونية.

وفى سياق متصل، شاركت إدارة التوعية في القوافل الصحية المنظمة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية لنشر الوعي المائي بين المواطنين وحثهم للحفاظ على المشروعات المنفذة بالقرى المختلفة.