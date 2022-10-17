مياه الغربية تعلن حصول محطة معالجة فيشا سليم على الشهادة الفنية المستدامة TSM

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية في بيان له، عن حصول محطة معالجة الصرف الصحي بفيشا سليم مركز طنطا على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك بعد اجتياز الاختبارات اللازمة لاعتماد الشهادة في أقسام التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.

وأوضح أن محطة معالجة صرف صحي فيشا سليم دخلت الخدمة منذ عام 2006 لخدمة نطاق قرية فيشا سليم حيث تعمل بطاقة تصميمية 3000 م٣/يوم، وبطاقة فعلية 1300م3/يوم وتبلغ مساحتها 11249م2.

كما استقبل رئيس الشركة المهندس عمرو عادل صالح مدير عام الإدارة العامة الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة والوفد المرافق له لتسليم شهادات محطة مياه المرشحة الجلاء بطنطا ومحطة معالجة الشهيدى بالمحلة الكبرى ومحطة معالجة الريانية بقطور ومحطة معالجة شنراق بالسنطة ومحطة معالجة برما بفرع طنطا.

كما تم تكريم مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة من قبل الدكتور حمدى محمد شطا رئيس الشركة والمهندس عمرو عادل صالح مدير عام الإدارة العامة الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة، وذلك لجهود الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام فى التنظيم والتوثيق أثناء زيارات التفتيش على المحطات.

وأكد أن الشركة تواصل تأهيل محطاتها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والاهتمام بتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.