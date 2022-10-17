منظمة كاريتاس: حوالى مليونى أسرة فى إيطاليا يعيشون فى فقر مدقع

فاطمة شوقى

قال فرع إيطاليا لمنظمة "كاريتاس" التى تتخذ من الفاتيكان مقرا رئيسيا لها، إن ما يقرب من مليوني أسرة في إيطاليا تعيش في فقر مدقع.

وحلل التقرير الـ21 حول الفقر والاقصاء الاجتماعي، تحت عنوان "الحلقة الضعيفة"، الإحصاءات الرسمية حول الفقر ومعطيات مصادر (كاريتاس)، القادمة من حوالي 2800 مركز استماع للمنظمة في جميع أنحاء البلاد، مشيراً الى أن في عام 2021، وصل الفقر المدقع لأعلى مستوياته على الإطلاق والتي كان قد بلغها عام 2020، الذي خط بداية جائحة كورونا.

وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة الإثنين لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أن "عدد العائلات التي تعيش في فقر مدقع، بلغ مليون و960 ألفًا، من بين مجمل الفقراء في البلاد الذين يصل عددهم إلى خمسة ملايين و571 ألف نسمة، أي 9.4٪ من سكان البلاد".

وأكد تقرير المنظمة، أن "أعلى نسب الفقر تكمن في الجنوب، والتي ارتفعت إلى 10٪ من 9.4٪ عام 2020 بينما انخفضت بشكل ملحوظ في الشمال، لا سيما في الشمال الغربي (إلى 6.7٪ من 7.9٪)".

واستناداً إلى الأعمار، فلا تزال مستويات الفقر تتناسب عكسياً مع العمر، إذ تبلغ نسبة الفقر المدقع في الواقع 14.2٪ بين القصر (حوالي 1.4 مليون طفل وشاب فقير)، 11.4٪ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34، 11.1٪ لفئة 35-64 عاما و5.3٪ لمن هم فوق سن الـ65

ووفقًا لتقرير (كاريتاس)، فإن معدل انتشار الفقر بين عامي 2020 و2021، قد ارتفع إلى أكثر من المتوسط للعائلات التي تضم 4 أشخاص على الأقل، والأسر التي تعتمد مادياً على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عامًا، وكذلك أطفال بين 4-6 سنوات”، فضلا عن “عائلات الأجانب وتلك التي تمتلك دخلاً واحد على الأقل.