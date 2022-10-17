وذكرت البعثة - في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه "قُتل اثنان من حفظة السلام التابعين لمينوسما اليوم، عندما اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة يدوية الصنع خلال دورية للبحث عن الألغام واكتشافها في تيساليت، بمنطقة كيدال".

وأضافت "تسبب هذا الهجوم أيضًا فى إصابة 4 من حفظة السلام بجروح خطيرة"، مشيرة إلى أنه منذ بداية عمل البعثة في عام 2013، أودت العبوات الناسفة اليدوية الصنع بحياة 74 من أفراد قوات حفظ السلام.