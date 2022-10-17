مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بأسوان

لقى شخص مصرعه فيما تعرض 4 آخرين لإصابات فى حادث سير بالطريق الصحراوى الغربى، مساء اليوم، ناحية مركز دراو بمحافظة أسوان.

حيث شهد الطريق الصحراوى الغربى بأسوان، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى، أسفر الحادث عن حالة وفاة و٤ مصابين، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا من مركز شرطة دراو يفيد بوقوع حادث سير ناحية قرية بنبان، تم الانتقال لمكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، ورفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية.