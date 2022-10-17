اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببورسعيد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:58 ص
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببورسعيد اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شخص مصرعه بينما أصيب شخصين آخرين، مساء أمس الأحد، في حادث تصادم سيارتين ملاكي شرق محافظة بورسعيد. 
 
استقبل مستشفى الزهو التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 3 مصابين هم : السيد سليمان سلامة سليمان 34 سنة، محمد صلاح سعد الدين صلاح أبو العلا 30 سنة، زينب سالم سالمان سليمان 62 سنة، وذلك نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أمام منطقة قرية 7 في سهل الطينة شرق بورسعيد. 
 
 
وتوفى المصاب السيد سليمان سلامة سليمان أثناء عمل الإسعاف الأولية، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة الزهور.
 
 

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