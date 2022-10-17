مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخص مصرعه بينما أصيب شخصين آخرين، مساء أمس الأحد، في حادث تصادم سيارتين ملاكي شرق محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهو التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 3 مصابين هم : السيد سليمان سلامة سليمان 34 سنة، محمد صلاح سعد الدين صلاح أبو العلا 30 سنة، زينب سالم سالمان سليمان 62 سنة، وذلك نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أمام منطقة قرية 7 في سهل الطينة شرق بورسعيد.

وتوفى المصاب السيد سليمان سلامة سليمان أثناء عمل الإسعاف الأولية، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة الزهور.