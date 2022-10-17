مساعد وزير الدفاع البيلاروسى: 170 دبابة ستصل من روسيا فى إطار نشر قوات مشتركة

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس قسم التعاون العسكرى الدولى ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 ملم ستصل لبيلاروسيا كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، إن إجمالى عدد القوات التي ستصل إلى بيلاروس حوالي 9000 فرد، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 200 مركبة مدرعة و100 وحدة من قاذفات هاون من عيار أكثر من 100 مليمتر.

وأوضح مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، أن معظم مقترحات وزارة الدفاع البيلاروسية في ظل الظروف الحالية للوضع العسكري والسياسي الدولي، بشأن ضرورة الحوار مع الشركاء الغربيين وتهدئة التوتر لم يتم قبولها، موضحا أن النتيجة هي نشر قوات إقليمية.