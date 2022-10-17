اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مساعد وزير الدفاع البيلاروسى: 170 دبابة ستصل من روسيا فى إطار نشر قوات مشتركة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:13 م
مساعد وزير الدفاع البيلاروسى: 170 دبابة ستصل من روسيا فى إطار نشر قوات مشتركة اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس قسم التعاون العسكرى الدولى ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 ملم ستصل لبيلاروسيا كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، إن إجمالى عدد القوات التي ستصل إلى بيلاروس حوالي 9000 فرد، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 200 مركبة مدرعة و100 وحدة من قاذفات هاون من عيار أكثر من 100 مليمتر.

وأوضح مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، أن معظم مقترحات وزارة الدفاع البيلاروسية في ظل الظروف الحالية للوضع العسكري والسياسي الدولي، بشأن ضرورة الحوار مع الشركاء الغربيين وتهدئة التوتر لم يتم قبولها، موضحا أن النتيجة هي نشر قوات إقليمية.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة