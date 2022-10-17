مسئول يمني: عناصر الحوثي مارست عمليات تدمير ممنهج للقطاع الصحي

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دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي؛ لوقف ممارساتها التدميرية بحق القطاع الصحي، وتلاعبها ومتاجرتها بهذا الملف لجني أرباح باهظة، دون اكتراث بالأرواح البريئة التي تزهق، والمعاناة اليومية لعشرات الآلاف من المصابين بأمراض مستعصية في مناطق سيطرتها، ويفتقرون للدعم والرعاية الصحية.

وأوضح معمر الإرياني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن عناصر الحوثي مارست منذ انقلابها عمليات تدمير ممنهج للقطاع الصحي الحكومي، عبر استهداف البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ونهب الأجهزة والمعدات، واستبدال قيادات وزارة الصحة والوحدات التابعة لها بعناصر حوثية تفتقر للمؤهلات والخبرة، ووقف مرتبات الكادر الصحي والتمريضي.

وأضاف أن جرعة الأدوية الملوثة التي وزعتها جماعة الحوثي على عدد من المستشفيات، وأدت لوفاة أكثر من 18 طفلا، تعيد التذكير بالتدمير الممنهج والفساد والعبث الذي مارسته الجماعة بحق القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، منذ انقلابها على الدولة.