مدير إدارة دراو يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس غرب النيل فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع حسن محمد صالح، مدير إدارة دراو التعليمية بأسوان سير وانتظام العملية التعليمية بمدارس المنصورية الجديدة الإعدادية و‏المنصورية بحري الصباحية الابتدائية و‏المنصورية قبلي الإعدادية، والمنصورية قبلي الصباحية الابتدائية والمنصورية قبلي المسائية الابتدائية و‏المنصورية الوسطى الابتدائية ‏وزين العابدين الثانويه الزراعية.

ولدأت جولة مدير إدارة دراو التعليمية من قاعات رياض الأطفال مبديًا إعجابه الشديد بجهود المعلمات وبمستوى الاطفال المتميز في التفاعل كما ناقش الاطفال في الوسائل التعليميه الموجودة في القاعة وانتهت جولته في الروضة بتقديم الشكر والتقدير للمعلمات على الأنشطة والفعاليات والالعاب التعليمية التي تساهم في تنمية مهارات الاطفال المختلفة.

وخلال جولته اليوم ناقش مدير مدير إدارة دراو التعليمية التلاميذ واطمأن على أحوالهم وانتظام سير العملية التعليمية، ومستوى التلاميذ واستيعابهم، وشاركهم حضور الحصص الدراسية، كما مر على معامل الحاسب الآلى والفناء ودورات المياه وتابع سجلات المعلمين الأفاضل وسجلات الأنشطة.

وأكد مدير إدارة دراو التعليمية على أهمية اتباع أحدث طرق التدريس لرفع مستوى التحصيل بين التلاميذ، كما تابع دفاتر المعلمين، ودفاتر النشاط وأكد على انتظام الاشراف بشكل مؤثر وفعال، وفي نهاية جولته اليوم قدم مدير إدارة دراو التعليمية شكره وتقديره للجميع متمنيا خالص التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.