اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محيط مسجد السيد البدوي يتزين بأشجار مبادرة 100 مليون شجرة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:23 م
محيط مسجد السيد البدوي يتزين بأشجار مبادرة 100 مليون شجرة محافظ الغربية يزرع شجرة
الغربية - فريق المحافظات

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بزراعة 50 شجرة من أشجار الزينة بطنطا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث قام بزراعة 10 أشجار في محيط مسجد السيد البدوي بحي أول طنطا و 40 شجرة بشارع الحياة بحي ثان طنطا وذلك بحضور  ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا. 

 
وقال محافظ الغربية إن المحافظة تستهدف زراعة الأشجار في جميع المراكز والمدن والأحياء بالغربية، حيث تم وضع جدول زمني وأماكن لزراعة الأشجار، وتمت زراعة 90 ألفا منهم من خلال الوحدات المحلية، مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجاري استكمال المستهدف طبقا للجدول الزمني، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة. 
 
وأوضح رحمي أن المحافظة مستمرة في تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين. 
 
وأشار المحافظ أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تستضيفها مصر نهاية العام الجاري.
 
محافظ الغربية يزرع شجرة
محافظ الغربية يزرع شجرة
 
 

محافظ الغربية

مسجد سيدي أحمد البدوي

طنطا

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة



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