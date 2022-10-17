محافظ قنا يعقد اجتماعًا عاجلًا لمراجعة الاستعداد لمواجهة أخطار السيول المحتملة

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلًا لمراجعة جاهزية القطاعات الخدمية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور اللواء محمد حلبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و محمد حسن لطفى، ممثل وزارة التنمية المحلية، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق.

وعرض الاجتماع، عدد من المواقف الطارئة التى حدثت بفعل الأمطار والسيول التى تعرضت لها المحافظة في سنوات سابقة، واستمع " الداودى " و " حلبى " إلى وكلاء الوزارة ومديرى الجهات المعنية بشرح الإجراءات العاجلة التى سيتم اتخاذها للتعامل مع الموقف.

وقال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتجربة محاكاة عملية غدا الثلاثاء لمواجهة ظروف الطقس السيء لإختبار فعالية تلك الإجراءات.

وشدد الداودى، على مسئولى مديرية الموارد المائية والرى برفع الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية وخفض مناسيب المياه بها لإستيعاب أي تصرفات مائية زائدة تحدث مع تقلبات الطقس ، كما وجه بضرورة متابعة تنبؤات الأرصاد بشأن الأحوال الجوية أولاً بأول، وما يتبعها من أمطار غزيرة أو سيول للعمل على سرعة مواجهتها ورفع درجة الإستعدادات بكافة القطاعات للتعامل مع أى طارئ.

وأكد محافظ قنا، على جاهزية مختلف القطاعات الخدمية والمعدات الخاصة بها ، لاسيما قطاعات الري والموارد المائية، ومياه الشرب والصرف الصحي ، والعمل من خلال التنسيق المتبادل بين تلك القطاعات ، واستعدادات كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة ، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت فى التعامل مع العديد من الأزمات التى تعرضت لها بفعل تقلبات الأحوال الجوية، وذلك بفضل يقظة الأجهزة التنفيذية وقياداتها، وبفضل التدريب الجيد لمسئولى الأجهزة التنفيذية.

يذكر أن محافظة قنا تضم 12 مخر سيل بإجمالي أطوال 63 كيلو متر، بالإضافة إلى 6 بحيرات سيول، تستوعب 6.5 مليون متر مكعب من مياه السيول، وجميعها جاهزة تماما لإستقبال أى سيول محتملة خلال فصل الشتاء.