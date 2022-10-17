محافظ سيناء يتفقد أعمال الميادين والتشجير والإضاءة ضمن استعدادات مؤتمر المناخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، بجولة تفقدية ضمن متابعة استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة تغير المناخ، تابع خلالها أعمال إنشاء بعض الميادين التي تصل لعدد 15 ميدان رئيسي وفرعي بشرم الشيخ ومنطقة نبق، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن العمل بالميادين يشمل أعمال مسطحات خضراء، وأحواض زهور، أعمال تجميل، وأعمال انارة ليلية، ونافورات مائية، وسواري أعلام الجمهورية.

لتتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة وأعمال الزراعات ونشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر وفي اطار الاستعداد لاستضافة المدينة مؤتمر تغير المناخ.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال التجميلية، والأعمال الفنية، والجداريات، والهوية البصرية، وأحواض الزهور والتوسع في أعمال زراعة الجزر الوسطى و جانبي الطرق بالمدينة.

شدد المحافظ خلال الجولة علي مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة قبيل مؤتمر تغير المناخ رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية للمدينة، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.