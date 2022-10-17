محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير نفق العروبة

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، والوقوف على آخر المستجدات، والعمل على تذليل أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي العزازي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة عبير الطيب مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وممثلي "شركة الكهرباء، والإنتاج الحربي".
ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من أعمال تطوير النفق، والمقرر لها يناير القادم، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية لكافة الأعمال المنفذة.
ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60%، حتى الآن، حيث تم الانتهاء من غالبية الأعمال الإنشائية، وبدء أعمال التشطيبات النهائية للحوائط الجانبية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف ترحيل عدد من كابلات الكهرباء الموجودة أسفل ممر السيارات البحري.
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