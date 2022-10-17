محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير نفق العروبة

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من أعمال تطوير النفق، والمقرر لها يناير القادم، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية لكافة الأعمال المنفذة.

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60%، حتى الآن، حيث تم الانتهاء من غالبية الأعمال الإنشائية، وبدء أعمال التشطيبات النهائية للحوائط الجانبية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف ترحيل عدد من كابلات الكهرباء الموجودة أسفل ممر السيارات البحري.