محافظ دمياط تتابع سير اليوم الدراسى بمدرسة عزبة البرج الرسمية للغات

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مدرسة عزبة البرج الرسمية للغات وذلك لمتابعة سير اليوم الدراسى، حيث جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمدينة عزبة البرج اليوم.

وتفقدت محافظ دمياط، قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وكذا قاعات مصادر المعرفة والمكتبة، كما تواصلت مع المعلمين والطلاب خلال الحصص الدراسية، واطمأنت على انتظام اليوم الدراسى وانضباط المعلمين والعاملين بالمدرسة وكذلك تطبيق اليوم الرياضى وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم.

فيما وقد اطلعت الدكتورة منال عوض على الأنشطة الطلابية وأشادت بمستوى الأعمال التى قدمها الطلاب ودورهم الفعال فى تجميل مدرستهم مؤكدة على أهمية تعميم خطة المدرسة باشراك الطلاب بتلك الأعمال وغرس قيم الولاء والانتماء والحفاظ على مدارسهم والبيئة.