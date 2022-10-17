محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير خليج نعمة والسوق القديم

جنوب سيناء ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية مساء الأحد، في إطار الجولات التفقدية لمتابعة استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

تفقد المحافظ خلالها أعمال تطوير خليج نعمة، وأشار المحافظ ان منطقة خليج نعمة تشهد أعمال تطوير شامل منها توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمحلات والطرق، وتوحيد ستائر المحلات طبقا للهوية البصرية بخليج نعمه و أعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات في إطار التطوير الشامل الذي تشهده المدينة.

كما حرص المحافظ خلال الجولة على لقاء عدد من سائقي التاكسي مشدداً علي الالتزام بالزي الموحد الذي وفرته المحافظة، وتأكد من تحويل التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي وتركيب الكاميرات في اطار التحول للتاكسي الذكي، والتأكد من الهوية البصرية.

كما قام المحافظ بإجراء حوار مع سائقي التاكسي في إطار التوعية بمؤتمر المناخ، مشددا على الالتزام الكامل بالإجراءات وعدم المخالفة وحسن التعامل مع الجمهور بمختلف جنسياتهم.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير السوق التجاري القديم، أعمال إنشاء منطقة مصر القديمة وهو نموذج محاكاة للقاهرة القديمة لإحياء والحفاظ علي التراث، وساحة مسجد الصحابة بعد تطويرها وإنشاء نافورة مياه مضيئة وأحواض زهور ومساحات خضراء، وأعمدة ديكورية.