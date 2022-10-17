محافظ بورسعيد: استمرار حملات إزالة الإشغالات والمخالفات وتكثيف أعمال النظافة

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات إزالة الاشغالات والمخالفات في جميع الأحياء، فضلا عن تكثيف حملات النظافة، وزيادة العمالة اليومية وتقسيم العمل لورديات وذلك للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمحافظة بورسعيد، تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بحي العرب أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحى تحت إشراف المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب، من أجل اظهار الحى بمظهر لائق وحضارى حيث تم تنظيف وتجريف ورفع الرمال ورفع مخلفات القمامة والأشجار وتفريغ الصناديق المخصصة لإلقاء القمامة

مرورا بجميع شوارع ومناطق الحى المختلفة بنطاق حى العرب.

وفي حي الضواحي، تابعت هالة أحمد أبو العز رئيس حي الضواحي استمرار جهود رفع كفاءة النظافة العامة حول محيط عدد من المدارس الواقعة داخل نطاق الحى، حيث قامت المعدات التابعة للحى برفع وازالة تجمعات القمامة والمخلفات حول محيط مدارس الغرفة التجارية الثانوية بنات وجمال عبد الناصر الاعداديه بنات والمدرسة الفندقية واليرموك الابتدائية، وتم التأكيد على استمرار تكثيف أعمال النظافة العامه وتلافي أي مخلفات تم رصدها ورفع كفاءتها مع استمرار العمل بالمدارس لتوفير سبل الراحة والجو الملائم لأبنائنا الطلاب وهيئة التدريس للإرتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والخدمية داخل نطاق الحي.

وفى إطار الأعمال اليومية للنظافة والكنس ورفع المخلفات التى تتم بكافة الشوارع بنطاق حي المناخ وبمتابعة الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، تمت أعمال نظافة وكنس ورفع قمامة ومخلفات مرورا بامتداد شارع عاطف السادات بنطاق حى المناخ.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد حملات الإشغالات المكبرة بقيادة اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين فضلا عن تكثيف الحملات والمتابعات اليومية على الكافتريات والمقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي حي الزهور، واصلت الأجهزة التتفيذية بقيادة رئيس الحي استاذ فوزي الوالي، استمرار اصلاح اعطال الأعمدة والكابلات ضمن خطة حي الزهور لرفع كفاءة الاضاءة العامة بشوارع ومناطق الحي المختلفة، وتم متابعة صيانة الأعمدة وتركيب كشافات ليد جديدة بمنطقة التعاونيات.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.