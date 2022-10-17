محافظ الوادي الجديد: إعلان مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية لعام 2022

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إعلان فوز مدينة الخارجة واختيارها عاصمة البيئة العربية لعام ٢٠٢٢ والذي جاء خلال إجتماع وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية، اليوم، في المسابقة التي شاركت بها المدينة ممثلة لجمهورية مصر العربية في المنافسة على مستوى الوطن العربي، بعد فوزها في التصفيات النهائية مع دولتي الجزائر وتونس.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره وإمتنانه لجهود اللجنة المشرفة على إعداد الملف الخاص بمشاركة المدينة بالمسابقة برئاسة حنان مجدي نائب المحافظ، وللجهود المبذولة على كافة المستويات والتي أهلت مدينة الخارجة لحصد اللقب، وتمثيلها المشرف للدولة المصرية على الصعيد العربي ، داعيًا الله أن يكلل المساعي لما فيه خير أهالي المحافظة وحصد المزيد من المكتسبات والمراكز المُشرفة.