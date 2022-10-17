محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس بطريق رأس غارب

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس، بطريق رأس غارب اتجاه البحر الأحمر، مما أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام، ومستشفى التأمين الصحي.



اطمئن محافظ المنيا، على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وحروق وكسور.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام.



وتابع المحافظ مدي احتياج المصابين لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.



محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم (1)

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا داخل المستشفى



محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم (3)

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

اللواء أسامة القاضي بمستشفى المنيا العام