محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة "الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة"، والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبها، نفذت الوحدات المحلية لمركز مغاغة، أعمال إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة في المهد وحتى سطح الأرض بـ "قرية شارونة "، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الاجهزة.

وشدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.