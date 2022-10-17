محافظ المنوفية يقرر نقل مسئولي إحدى المدارس لضعف الإشراف وتدنى مستوى النظافة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تعلية الجسر الرابط بين جزيرة أبو داود التابعة لمركز السادات وقرية جزى بمركز منوف بطول 300 متر، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل وتيسيراً على حركة الأهالى وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بقرية جزى بمنوف، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومدير عام هيئة الابنية التعليمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى منوف والسادات، ومدير الإدارة الطبية بمنوف، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة.

حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمدينة منوف أنه تم وضع 2000 طن نواتج هدم فى أعمال تعلية الجسر وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة وباستخدام 20 سيارة تحسبا لارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة لرصد أى تغيرات فى منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة.

وقد أكد محافظ المنوفية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع أى أزمات أو مخاطر وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للموقف، موجها بزيادة معدل ارتفاع الجسر وتوفير دعم مالى من المحافظة للمساهمة فى بناء الجسر، بالإضافة إلى أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة ودور المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى الانتهاء من أعمال البناء، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع أحد رجال الأعمال لتوفير 10 سيارات بحمولات مختلفة للمساهمة فى اعمال تدبيش العداية أسفل الجسر.

كما أشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الرى لوضع حلول جذرية للموقف، ومؤكدا على تقديم كل الدعم والتواصل المستمر مع الأهالى لمعرفة احتياجاتهم والعمل على توفيرها ومشيرا إلى انه سيتم عقد لقاء بأهالى القرية يوم الأربعاء القادم، لمعرفة شكواهم ومتطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها فى ضوء اللوائح والقوانين، وموجها رئيس الوحدة المحلية لمدينة منوف برفع مستوى النظافة بقرية جزى والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن المتابعة الدورية لأعمال المنظومة.

هذا وقد تفقد المحافظ معسكر الإيواء بالوحدة الصحية بجزى، للوقوف على مدى جاهزيته تحسبا لحدوث أى تضررات فى حال ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل وإزالة أى معوقات، ويضم المعسكر عدد 14 خيمة بطاقة استيعابية 60 سريرا و120 بطانية وسيارة إسعاف ووحدة صحية وعيادة وذلك بالتنسيق مع مديرى التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر، وقد وجه المحافظ رئيس الوحدة القروية لجزى برفع المخلفات المجاورة للمعسكر وتحسين مستوى النظافة به وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع.

هذا وقد قرر المحافظ نقل الطاقم الإدارى لمدرسة جزى للتعليم الأساسى وذلك لتدنى مستوى النظافة بالمدرسة وعدد الانضباط والالتزام بالجداول الدراسية والمواعيد الرسمية للحضور والانصراف داخل المدرسة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمدرسة جزى للتعليم الأساسى لمتابعة سير العملية التعليمية حيث حرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية والاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب وذلك تنفيذ ا للتعليمات الوزارية، موجها مدير هيئة الأبنية التعليمية بإدراج المدرسة ضمن أعمال الصيانة الشاملة للعمل على رفع كفاءتها.

وقد شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمرور الميدانى على كافة المدارس بكافة أنحاء المحافظة لمتابعة انضباط العملية التعليمية والعمل على إزالة أى معوقات تحول دون انتظام العملية التعليمية.

فيما شملت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاء جناح بمدرسة جزى للتعليم الأساسي" توسع " عبارة عن دور أرضى و4 أدوار بإجمالى عدد 10 فصول وبنسبة تنفيذ بلغت 58% حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وجارى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، ومن المقرر دخولها العملية التعليمية الترم القادم، وقد أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية المساحة الإجمالية للمدرسة بلغت 3900 متر وتضم 2009 طلاب وعدد فصول دراسية 49 فصلا بعد التوسع لتصبح الكثافة الطلابية 42 طالبا بكل فصل بدلا من 54 طالبا.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والعمل على تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل قادر على النهوض بوطنه.