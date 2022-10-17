محافظ المنوفية يدشن مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم والمقامة على مساحة (795م2) والواقعة بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما، وذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة، يأتي هذا إنطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعى القومي لدى المواطنين، رافقة اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس حي شرق.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إنشاء مكتبة مصر العامة يعد صرحاً تنويراً وثقافياً على أرض المحافظة، وقد تم تمويل المكتبة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بناءً على طلب محافظة المنوفية بإنشائها ، وتضم المكتبة قاعات مختلفة الاستخدام ومسرح للعروض والأنشطة الثقافية وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقي والخط العربي، كما تشمل المكتبة قاعة للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوى الهمم، ومكتبة الإلكترونية وقاعات حاسب ألي وبحث علمي، جراج وكافيهات لخدمة زوار المكتبة.

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال التجهيزات العامة للموقع تمهيداً لبدء تنفيذ أعمال الحفر لصب القواعد الخراسانية، حيث جاري تكسير البلاطات الأسمنتية، ووجه المحافظ بتوحيد الجهود للانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج الزمنى المقرر كون المشروع صرح تنويري جديد وهام على أرض المحافظة، كما وجه القائمين علي الأعمال بوضع لوحة تعريفية بمكونات المشروع لتعريف المواطنين بهذا الصرح المعرفي الكبير، وكذا وضع تصور لإنشاء حديقة ملحقة بالمكتبة تضم مساحات خضراء وبرجولات ومبنى إداري ودورات مياه كمتنفس لرواد المكتبة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قامت بتوقيع بروتوكول مع صندوق مكتبات مصر العامة يناير الماضي 2022 بشان إقامة مكتبة مصر العامة ، وأكد محافظ المنوفية علي أهمية الدور الإيجابي والريادي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في غرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وبناء قدرات لدى النشء الجديد.

هذا وقرر محافظ المنوفية نقل الطلاب من مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الي مدرسة أخرى مجاورة والإسراع في إصدار قرار نزع الملكية والتنسيق الكامل مع هيئة الأبنية التعليمية لإدراج المدرسة ضمن خطة الإحلال والتجديد للهيئة نظرا ًلسوء حالة المدرسة العامة وحفاظاً علي أرواح الطلاب، جاء ذلك خلال متابعته لإنتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي حسين الابتدائية بالمصيلحة والمقامة علي مساحة 1196 م2 وتتكون من دورين بعدد 6 فصول دراسية بإجمالي عدد 207 طالب، حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية وأجري حواراً مع الطلاب للتأكد من انتظام اليوم الدراسي منذ بداية الدراسة وحتى الآن، وحرص المحافظ على متابعة نسب الحضور للطلبة والكثافة الطلابية ودفاتر الحضور والإنصراف لهيئة التدريس، هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز منوف وأشمون والباجور.