محافظ القاهرة يشارك فى مؤتمر دار الإفتاء المصرية

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي السابع للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الجاري تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة».

ترأس المؤتمر الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية ، وشارك فيه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبًا عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ود. محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن د.أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزراء العدل، والشباب والرياضة ، والتضامن الاجتماعى ووفود 90 دولة وممثلون من منظمة الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، ونخبة من القيادات الدينية وممثلي دور الإفتاء على مستوى العالم.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور الفتوى الشرعية في عمارة الأرض وتحقيق التنمية المستدامة للدول والمجتمعات بما يحقق رفاهية الإنسان، وبحث سبل إعادة بناء الوعى البشرى تجاه قضايا البيئة والمناخ، والعلاقة بين الفتوى والتنمية المستدامة، وكيفية المساهمة في حماية المناخ، ودور الفتوى في مواجهة معوقات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم مخرجات إفتائية علمية رصينة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد ماهية وأبعاد التنمية المستدامة، وإبراز أهدافها ومبادئها وعناصرها، مع رصد التطور التاريخى لمفهوم التنمية، والتركيز على دور الفتوى في تحقيق الأهداف السياسية من السلم والأمن والعدل على المستوى العالمي.