محافظ الغربية: محو أمية 52850 دارسا ناجحا بنسبة 195,75% من المستهدف

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، فرق العمل المساهمة في حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثاني على التوالي، إلى جانب المركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك خلال احتفاليه إقامتها المحافظة بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا والعميد محمد منصور المستشار العسكري ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي كلمته أوضح محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جمهورية العلم والعمل، تجني ثمارها اليوم محافظة الغربية من خلال محو أمية 52850 دارسا ناجحا بنسبة 195,75 % من المستهدف خلال عام 2021/2022 في إنجاز لم يتحقق من قبل منذ إنشاء الفرع، إلى جانب محو أمية 29527 دارسا ناجحا بنسبة 118,10 % من المستهدف خلال 2020/2021.

وأشار المحافظ أنه تم محو أمية 12163 مواطنا داخل 54 قرية و 88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال عامين بنسبة 155 % من المستهدف خلال عام 2020/2021 وبنسبة 313 % خلال عام 2021/2022، مؤكداً على أن محو الأمية عامل ضروري وسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة، وضمان حقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.

ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة أن قضية محو الأمية من القضايا المهمة التي تولى الدولة المصرية اهتماما بالغا بها، وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن حالة الأمية في مصر بلغت نسبة % 6.6 نسب الأمية بين الأفراد أقل من 20 عامًا في مصر، حيث تقع مصر في المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية و23 أفريقيا و32 عَالَمِيًّا في معدلات الأمية.

كما وجه ناصف الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على الأمية بالغربية، مؤكدا على استمرار التعاون مع المحافظة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020.

واختتم الحفل بتكريم الدارسين الحاصلين على شهادات محو الأمية وتكريم المشرفين والمعلمين المتميزين، وتبادل الدروع التذكارية بين المحافظة والهيئة العامة لتعليم الكبار.