محافظ الغربية: بدء حملة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس C لطلاب المدارس

الغربيـة عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن بدء انطلاق فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر وعلاج فيروس سي لطلبة المدارس، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالريف والحضر بنطاق المحافظة، ويأتي هذا في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح" رحمي" أن إجمالى عدد الطلاب المستهدفين بالمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بلغ 107 ألف طالب وطالبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وبناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات والوصول إلى مجتمع خالى من فيروس سى، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الكشف من خلال 21 فريق تابع للهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان.

وأوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه سيتم إجراء المسح الطبي الشامل للطلاب لقياس الوضع الصحى لهم ووضع الآليات اللازمة والتي من شأنها تحسين صحتهم من خلال فريق طبى متخصص للكشف عن فيروس سي، فضلاً عن صرف العلاج اللازم بالمجان.

من جانبه شدد محافظ الغربية بضرورة تكاتف جهود الجميع وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية بجميع المدارس لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.