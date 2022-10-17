محافظ الدقهلية يعلن صرف الدفعة 167 من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهلية - فريق المحافظات

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 167 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين، بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2022، وذلك بإجمالى 800 ألف جنية موزعة على 9 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 36 شابا وفتاة ( 17 من الذكور - 19 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 108.497 مليون جنيه استفاد منها 12763 شابا وفتاة (6091 ذكور - 6672 أناث)، وجاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.



جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.