محافظ الدقهلية يحيل 171 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية، التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، اسفرت عن تحرير 171 محضرا، في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة ، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن بني عبيد وبلقاس والمنصورة والمنزلة والسنبلاوين ونبروه وتمي الامديد وأجا علي مدار يوميين وان المحاضر التي تم تحريرها شملت 51 محضر نقص وزن لرغيف الخبز، و22 محاضر نقص مواصفات ، و3 محاضر تصرف في دقيق مدعم، و3 محاضر عدم نظافة ادوات العجين، و1 محضر عدم وجود سجل و33 محضر عدم اعلان اسعار، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية, و6 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و2 محضر غش تجاري و5 محاضر غلق محل تمويني في مواعيد العمل الرسمية، و3 محاضر توقف عن الانتاج بدون اذن، و2 محضر عدم وجود قائمة، و2 محضر عدم اعطاء بون، و1 محضر مبيعات وهمية، و1 محضر تجميع مواد تموينية، و2 محضر سلع مجهولة المصدر، و6 محاضر تجميع ارز، و22 محضر عدم توريد ارز لمواقع التوريد، وقال انه تم التحفظ على كميات من المقررات التموينيه و30 شيكارة يوريا و100 طبق ميلامين و200 شيكارة خام بلاستيك و100 شيكارة دقيق حر و50 شيكارة مكرونه، و60 طن ارزشعير و154.147طن أرز شعير لم يتم توريدها و1700 لتر زيوت طعام سبق استخدامها واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.