وسيعقب ذلك انعقاد جلسة ليلية الإثنين، تدور خلالها مشاورات مغلقة حول الأوضاع في هاييتي يقدم خلالها الممثل الخاص لرئيس القوات الأممية العاملة فى هاييتي وبعثتها السياسية هيلين لامى إيجازا عن الأوضاع في هاييتي وجهود أجهزة الأمم المتحدة في هذا الصدد.



تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يعقد جلسة تصويت في وقت لاحق من الأسبوع الجاري على مشروع قرار بفرض عقوبات على نظام الحكم الحالي في هاييتي.



وكشفت مصادر في مجلس الأمن عن أن مشروع قرار فرض العقوبات على هاييتي قد تقدمت به كل من بعثتى الولايات المتحدة والمكسيك للمجلس بصياغة مشتركة سيتم أخذ التصويت عليها ليكون نافذا، إلا أنه لم تصدر عن مجلس الأمن – حتى حينه – أي توقيتات محددة عن موعد أو يوم انعقاد جلسة التصويت.