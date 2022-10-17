مجلس اتحاد كرة القدم يزور استاد هيئة قناة السويس ويشيد بمستواه العالمي

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، بحضور عدد من قيادات الهيئة ولجنة إدارة وتشغيل الاستاد، وذلك بمقر استاد الهيئة الجديد بالإسماعيلية.

ضم الوفد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وكل من اللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا والدكتور إيهاب الكومي والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وتعد الزيارة هى الأولى لاتحاد كرة القدم وتهدف إلى التعرف عن قرب على الإمكانيات التي يتمتع بها استاد هيئة قناة السويس الجديد.

في البداية رحب الفريق أسامة ربيع بمجلس إدارة اتحاد الكرة في استاد هيئة قناةالسويس الإضافة الأحدث لمنشآت القرية الأولمبية والتي تعكس حرص الهيئة الدائم على دعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية ومواصلة دورها المجتمعي بمنطقة القناة.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية استاد هيئة قناة السويس لاستقبال البطولات والفعاليات المحلية والدولية، في ظل ما يتمتع به الاستاد من مقومات تجعله الوجهة الملائمة لإقامة معسكرات التدريب للمنتخب واستضافة فرق الناشئين نظرا لموقعه المتميز في قلب مدينة الإسماعيلية.

خلال الزيارة، استمع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس والمخطط العام للاستاد الذي راعى المواصفات والاشتراطات الدولية للفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يقع على مساحة 80 ألف متر تقريباً ويتسع لـ 21 ألف متفرج تقريباً.

ثم تفقد مجلس إتحاد كرة القدم الملعب والمقصورة الرئيسية وغرف اللاعبين ومدرجات الجمهور وقاعات المؤتمرات وكبائن المعلقين وأكاديمية الناشئين والمنطقة الإدارية وغيرها م ملحقات الاستاد.

من جانبه، أعرب جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم عن فخره بأحدث الصروح الرياضية المصرية، مشيدا بالمستوى العالمي الذي يتمتع به الاستاد سواء من ناحية التصميم أو التجهيزات الفنية مما يجعله مؤهلا لاستضافة المباريات الكبرى، مشيرا إلى أنه من المقرر انتداب لجنة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاعتماد الاستاد إفريقيا قبل نهاية الشهر الجاري.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع الهيئة إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أهداه في المقابل درع الاتحاد، وعقب ذلك قام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة.