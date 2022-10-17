مبادرة حياة كريمة: وصلنا إلى 36 ألف متطوع ونخدم 60 مليون مواطن

الأمير نصرى

قالت غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى لحياة كريمة، إنه تم إطلاق برنامج توعوى لإشراك الشباب فى المبادرة الرئاسية، موضحة: أن المبادرة أطلقت المرحلة الثالثة للندوات التوعوية فى إطار برنامج توعوى متكامل، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.

وأضافت غادة البهنساوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة "dmc"، نحن دولة عدد الشباب فيها كبير، مشيرة إلى أنه وصلنا لـ 36 ألف متطوع، ونخدم 60 مليون مواطن، كما عقدنا عدة ندوات فى عدد من الجامعات ووجدنا أن الشباب متحمس ويريد أن يكون عضوا فى المبادرة، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية للقرى ومشاركة الشباب على أرض الواقع.

تابعت، إن برنامج التوعية يبدأ بعقد ندوات توعية بالجهود المبذولة على الأرض للمبادرة، وزيارة ميدانية للشباب بكل محافظات الجمهورية وإعطائهم دورات تدريبية فى الأكاديمية الوطنية للتدريب وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن على الأرض للوصول لحياة كريمة لهم.