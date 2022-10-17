اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:53 م
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ماس كهربائى وراء اشتعال حريق فى شقة بالعمرانية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:18 م
ماس كهربائى وراء اشتعال حريق فى شقة بالعمرانية إطفاء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية في العمرانية، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق دون إصابات. 
 
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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