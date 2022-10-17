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ماذا قدم محامي شيرين عبد الوهاب للنيابة؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:39 ص
ماذا قدم محامي شيرين عبد الوهاب للنيابة؟.. اعرف التفاصيل الفنانة شرين عبد الوهاب- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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قدم محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب للنيابة صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـى باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى أحد المستشفيات، حيث أعلنت النيابة العامة أنها تحقق فى البلاغ المقدم من محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بلاغا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما.

 

وفى ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفنى الطبى بها واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.


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