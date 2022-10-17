لماذا يحتاج المريض لعملية زرع القلب؟.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

عملية زرع القلب هي عملية لاستبدال قلب المريض المصاب بالفشل بقلب أكثر صحة من متبرع وتكون زراعة القلب علاجا مخصصا عادة للأشخاص الذين لم تتحسن حالتهم بشكل كاف مع الأدوية أو العمليات الجراحية الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicتجرى عمليات زرع القلب عندما تكون العلاجات الأخرى لمشكلات القلب غير مجدية، مما يؤدي إلى فشل القلب و في حالات البالغين، يمكن أن يحدث فشل القلب بسبب:

-ضعف عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب)

-مرض الشريان التاجي

-مرض صمام القلب

-مشكلة بالقلب تولد بها (عيوب خلقية في القلب)

-عدم انتظام ضربات القلب الخطِرة المتكررة (اضطراب نظم القلب البطيني) لا يتم التحكم فيه بواسطة علاجات أخرى

-عدم نجاح عمليات زراعة القلب السابقة

في الأطفال، يحدث فشل القلب في الغالب إما بسبب عيب القلب الخلقى أو اعتلال عضلة القلب.

قد يتم إجراء عملية زراعة أعضاء أخرى في نفس الوقت الذي تتم فيه عملية زرع القلب (عملية زراعة أعضاء متعددة) في الأشخاص المصابين بأمراض معينة في مراكز طبية محددة.





تشمل عمليات زرع أعضاء متعددة:



-زراعة القلب والكلى، قد يكون هذا الإجراء خيارًا لبعض الأشخاص المصابين بفشل‎ ‎كلوي بالإضافة إلى فشل القلب.

-زراعة القلب والكبد قد يكون هذا الإجراء خيارًا لبعض الأشخاص المصابين بأمراض معينة في الكبد والقلب.

-زراعة القلب والرئتين نادرًا ما قد يقترح الأطباء هذه العملية بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة والقلب الشديدة إذا كان لا يمكن علاج الحالات من خلال زراعة القلب أو الرئة فقط.

مع ذلك، لا تكون زراعة القلب مناسبة للجميع قد لا تكون مرشَّحًا مناسبا لزراعة القلب إذا كنت:

-في عمر متقدم يمكن أن يتعارض مع القدرة على التعافي من جراحة زراعة الأعضاء

مصابًا بحالة مرضية أخرى من شأنها أن تؤدي للوفاة المبكرة، بغض النظر عن تلقِّي قلب المتبرع مثل مرض خطير بالكبد أو الكلى أو الرئة، مصابا بعدوى نشطة.

غير مستعد أو غير قادر على إجراء تغييرات في نمط الحياة اللازمة للحفاظ على صحة قلب المتبرع، مثل تجنب تناول المخدرات الترفيهية والإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول.

-أجهزة المساعدة البطينية

-جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD)

-جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD)افتح مربع الحوار المنبثق.

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لا يمكنهم إجراء جراحة زراعة القلب، قد يكون هناك خيار آخر وهو جهاز المساعدة البطينية، جهاز المساعدة البطينية هو مضخة ميكانيكية قابلة للزرع في الصدر تساعد في ضخ الدم من غرف القلب السفلية (البطينين) إلى بقية جسمك.

يشيع استخدام أجهزة المساعدة البطينية لأنها علاج مؤقت للأشخاص الذين ينتظرون إجراء زراعة القلب، وتستخدم هذه الأجهزة على نحو متزايد كعلاج طويل الأمد للأشخاص المصابين بفشل القلب غير المؤهلين لإجراء عملية زراعة القلب إذا لم يساعد جهاز المساعدة البطينية في تحسين وظائف القلب، فقد يفكر الأطباء في بعض الأحيان في استخدام قلب اصطناعي كلي، وهو جهاز يحل محل البطينين، كعلاج بديل قصير الأمد بينما تنتظر زراعة القلب.

إلى جانب مخاطر إجراء جراحة القلب المفتوح، التي تشمل النزيف والعدوى وتكوّن الجلطات الدموية، فإن مخاطر زراعة القلب تشمل ما يأتي:

رفض قلب المتبرع



أحد أكثر المخاطر إثارة للقلق بعد عملية زراعة القلب هو رفض جسمك لقلب المتبرع.

فقد يرى جهازك المناعي قلب المتبرع جسمًا غريبًا ويحاول رفضه؛ وهو ما قد يتلف القلب. لذا يكون على كل متلقي زراعة القلب تناول أدوية لمنع الرفض (أدوية مثبطة للمناعة)؛ ونتيجةً لذلك يستمر معدل رفض العضو المزروع في الانخفاض. وفي بعض الأحيان، سوف يؤدي تغيير الأدوية إلى وقف الرفض في حال حدوثه.

للمساعدة في منع الرفض، من الأهمية بمكان أن تتناول دائمًا الأدوية كما هو محدَّد في الوصفة الطبية، وأن تحافظ على كل مواعيدك مع طبيبك.

غالبًا ما يحدث الرفض دون ظهور أعراض، و لتحديد ما إذا كان جسمك سيرفض القلب الجديد أم لا، سيتم إجراء خزعات متكررة للقلب خلال العام الأول بعد إجراء الزراعة بعد ذلك، لن تحتاج إلى إجراء خزعات بالوتيرة نفسها.

الفشل الأولي للطعم، يتمثل السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في هذه الحالة خلال الأشهر القليلة الأولى بعد الزراعة في عدم عمل قلب المتبرِّع.

مشكلات في شرايينك



بعد عملية الزراعة، من المحتمَل أن تكون جدران الشرايين في قلبك أكثر ثخانة وتصلُّبًا ، مما يؤدي إلى الاعتلال الوعائي الطعمي الخيفي القلبي، و يمكن أن يجعل هذا الدورة الدموية من خلال قلبك صعبة ويمكن أن يتسبب في نوبة قلبية أو فشل القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو الموت القلبي المفاجئ.

الآثار الجانبية للأدوية، يمكن أن تتسبب كابتات المناعة التي ستحتاج إلى تناولها بقية حياتك في الإصابة بتلف خطير في الكلى ومشكلات أخرى.

السرطان، يمكن أن تزيد الأدوية المثبطة للمناعة أيضًا من خطر إصابتك بالسرطان، ويمكن أن يعرضك تناوُل هذه الأدوية لخطر أكبر للإصابة بسرطان الجلد واللمفومة اللاهودجكينية وغيرها.

-العدوى، تقلل كابتات المناعة من قدرتك على مكافَحة العدوى، ويتعرض العديد من الأشخاص الذين أجروا عمليات زراعة القلب لحالات عدوى تتطلب دخولهم إلى المستشفى في السنة الأولى بعد عملية الزراعة.