لجان من الطب البيطرى بالأقصر تواصل فحص المواشى وتوعية أصحابها فى سوق إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى، مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية، بقيادة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية كلا من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور حسين بكر الطبيب بوحدة العضايمة البيطرية، والدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي.

وأوضح مدير بيطرى الأقصر، أنه قامت اللجان بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجانب توعية المواطنين من مربي وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث الأعراض المرضية على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمميزات التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصا على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى إستمرارها فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بهذه الأسواق، لذلك تناشد مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة المواطنين ومربى وتجار الماشية، بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وصحة وسلامة المواطنين.



جانب من فحص المواشي فى سوق إسنا



لجان من الطب البيطرى بالأقصر تواصل فحص المواشي



فحص المواشي وتوعية أصحابها فى سوق إسنا للمواشي