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فوز الدكتور عطية الطنطاوى بعضوية مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:23 ص
فوز الدكتور عطية الطنطاوى بعضوية مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور عطية الطنطاوى
كتب ـ محمد صبحى

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فاز الدكتور عطية الطنطاوى، عميد كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، بعضوية مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية والتى تعد ثانى أقدم جمعية جغرافية على مستوى العالم.
 
وتوجه الدكتور عطية الطنطاوى، بالشكر والتقدير إلى الأساتذة أعضاء الجمعية على دعمهم له فى الانتخابات، مؤكدة أن العملية الانتخابية تمت فى جو من المودة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف والمرشحين.
 
كما توجه الدكتور عطية الطنطاوى بالشكر إلى مجلس الإدارة الجديد للجمعية والمجلس السابق، مؤكدا أنه المجلس السابق حقق الكثير للجمعية تحت قيادة العالم الدكتور سيد الحسينى منذ أن تولى رئاستها.
 
 
 

 


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