فنون تطبيقية حلوان تنظم ندوة" الإرهاب وحتمية النصر" بمشاركة الفنان أحمد العوضى

كتب ـ محمد صبحى - فاطمة محفوظ

نظمت كلية الفنون التطبيقية ب جامعة حلوان اليوم الإثنين، احتفالية كبرى في إطار الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر تحت عنوان (مخططات الإرهاب.. وحتمية النصر ) بمشاركة وحضور للفنان أحمد العوضي والتي يتحدث فيها عن دوره في مسلسل الاختيار .

يدير الندوة الاعلامي خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى بالتليفزيون المصري بحضور عدد كبير من الطلاب.

وقالت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، إن الكلية تشهد اليوم ندوة مميزة مرحبة بالفنان أحمد العوضى والإعلامي خالد سعد، موضحة أن الكلية حرصت على تنظيم ندوة مختلفة حتى يكون الاحتفال بطريقة مختلفة ومميزة خاصة وأننا كلية فنون يجب أن نعمل على تقدير الفن كقوى ناعمة فى نقل الاخبار، وفى ظل أن حرب أكتوبر لم يعاشرها أحد من الأجيال الحالية، ومن أجل ذلك تم اختيار الفنان أحمد العوضى للمشاركة فى الندوة.

وأكدت الدكتورة ميسون قطب، أن الهدف من الندوة إيصال تعايشه لدوره فى تجسيد شخصية هشام عشماوى فى مسلسل الاختيار، مؤكدة أن الفن قوى ناعمة ومؤثرة تنقل الفكر وتنمى الأفكار .