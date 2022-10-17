اليوم السابع
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فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية فى تونس

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:19 ص
فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية فى تونس انتخابات - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.

وحسب موقع سبوتنيك، من المقرر أن تستمر عملية تقديم المرشحين لمدة أسبوع حتى يوم الاثنين المقبل.

وخصصت هيئة الانتخابات 27 مكتبا مركزيا في الداخل لإيداع الترشحات، فيما خصصت 10 مكاتب إيداع في الخارج في مقرات الهيئات الفرعية الكائنة في البعثات الدبلوماسية.

وينبغي على المترشح الحصول على 400 تزكية من أبناء الدائرة الانتخابية التابع لها، وهي عبارة عن توقيعات يمنحونها له قبل بدء حملته الانتخابية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قانونا انتخابيا، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم.

 

 


تونس

الانتخابات التونسية

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