غرفة صناعة الملابس: المؤتمر الاقتصادى فرصة لعرض تصورات النهوض بالقطاع

كتب إسلام سعيد

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن المؤتمر الاقتصادي المرتقب 23 أكتوبر الجاري هو حدث مهم بالنسبة للقطاع الصناعي ويعتبر فرصة ملائمة لعرض كافة التصورات للنهوض بصناعة الملابس الجاهزة والتي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة باكثر من 1.7 مليون عامل

وقال في تصريح خاص لليوم السابع، أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية يحتاج مناقشة حقيقة من المصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس باكثر من 2 مليار دولار صادرات سنوية.

وأوضح أن هناك تصورات واضحة للنهوض بقطاع الصناعة والتصدير بشكل سنوى مع ضرورة إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث في اليوم الأول عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، أما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.