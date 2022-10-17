"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا برازيليا لبحث سبل التعاون والتبادل الاستثماري

الاسكندرية جاكلين منير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وفد برازيلي لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، بحضور عدد من المستوردين والشركات المصرية المختصة بالفواكه وخاصة الموز والتفاح والبن والفاصوليا والتوابل والفشار وبذور السمسم.



وذلك بحضور محمود مرعي عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، و محمد رستم نائب أول شعبة المستوردين، ليلى كرم عضو بشعبة البن، و بسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بغرفة الإسكندرية، وأعضاء لجنة الممول والضريبة.



ومن الجانب البرازيلي الدكتور : سيزر تيليس الملحق الزراعي بسفارة البراويل بالقاهرة والدكتور حاتم أحمد فراج مساعد الملحق الزراعي وممثلون عن وكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية (APEX Brazil)، إيجور جوميز دا سيلفا، والسيد بيدرو إنريكي، و أنطونيو براجا باريوسا، وأدار اللقاء مايكل كمال ممثل الغرقة العربية البرازيلية.



وقال محمود مرعي عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية إن الصادرات المصرية من الفواكه خاصة الموالح والتفاح تمتاز بجودة عالية، ونستهدف زيادة حجم الصادرات من الفواكه خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن اتفاقية الميركسور ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع البرازيل نتيجة خفض قيمة الجمارك، وبالتالي سنتمكن من استيراد الفواكه المختلفة كالتفاح والموز.



وتم خلال اللقاء السماع لطلبات المستوردين والشركات المتواجدة من قبل الجانب البرازيلي، بهدف فهم السوق المصري وتفضيلات المستهلك.



كما تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية من خلال عقد اجتماعات دورية والمشاركة في المعارض التجارية، وبحث آليات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين.