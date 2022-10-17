عودة حركة مرور الحافلات على جسر القرم فى كلا الاتجاهين

وكالات

أعلنت وزارة النقل الروسية أن مرور الحافلات على جسر القرم بات ممكنا بداية من صباح يوم الأحد، في كلا الاتجاهين.

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضحت الوزارة في بيان أنه بالإضافة إلى السفر عن طريق السيارات وقطارات الركاب، أصبح بإمكان المسافرين التنقل عن طريق الحافلات على جسر القرم.

كما ذكرت وزارة النقل أنه يمكن للمسافرين، إذا رغبوا في ذلك، استخدام القوارب والعبارات من معبر كيرتش البحري.

وكان قد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفجير جسر القرم عمل إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الهامة للغاية لروسيا الاتحادية.