عميد إعلام القاهرة عن حملة المتحدة: وطنية وتحمى الأجيال القادمة من المخدرات

كتب محمد صبحى

أشادت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة بالمبادرة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان ، مؤكدة أن المتحدة دائما تطلق مبادرات وطنية تسهم بشكل كبير فى توعية المواطنين ورفع درجة الوعى لديهم.

واوضحت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات ل " اليوم السابع" أن مبادرة الشركة المتحدة لمكافحة المخدرات والتوعية بأضرار الإدمان خطوة مهمة فى حماية الأجيال القادمة من مخاطر الإدمان الذى أصبح يهدد أمن المجتمعات وينال منها خاصة وأن المدمن شخص ليس لديه وعى بما يفعل .

وأكدت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الحملة أكثر من رائعة لمقاومة كل سلوك يضر بالاجيال فى المستقبل.

وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.

وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.